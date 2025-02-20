США не присоединились к антироссийской резолюции ООН впервые с начала СВО

Впервые с начала проведения специальной военной операции (СВО) США не присоединились к созданию антироссийского проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, передает РИА Новости.

Текущий проект, который должен быть рассмотрен 24 февраля, требует от России «срочно, полностью и безусловно вывести все свои вооруженные силы с украинской территории».

Среди авторов документа значатся Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и балтийские государства. Соединенных Штатов Америки в этом списке нет.

Ранее глава Пентагона Хегсет допустил вывод части войск США с европейской территории.