США обратились к Европе с просьбой о поставках яиц

США попросили практически каждую страну Европы, включая Данию, Германию, Испанию, Францию, Нидерланды и ряд северных стран, рассмотреть возможность поставок яиц. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на главу ассоциации производителей яиц Дании Йергена Ниберга Ларсена.

По данным издания, Министерство сельского хозяйства США дважды обращалось к европейским партнерам с просьбой оценить имеющееся количество доступных яиц для экспорта.

Причиной резкого дефицита яиц в Соединенных Штатах стал сильный рост цен из-за эпидемии птичьего гриппа. В марте 2025 года цены на яйца в США оказались самыми высокими среди стран «Большой двадцатки».

Как ранее сообщала газета The Guardian, в последнем квартале 2024 года в результате вирусной инфекции в США погибло более 20 млн кур-несушек. Из-за этого средняя цена дюжины яиц в конце декабря составила $4,33, что на 25% выше по сравнению с началом ноября.

Директор по продажам и маркетингу компании Стив Шварц отметил, что рост цен на яйца в Соединенных Штатах стал настоящим «безумием» для торговли. По его словам, такие скачки оказали ощутительное влияние как на покупателей, так и на самих дистрибьюторах.

В то же время, оптовые цены на куриные яйца в Европейском Союзе (ЕС) также достигли исторических максимумов. Как отмечают эксперты, это тоже связано с распространением птичьего гриппа в странах европейского континента.

Ранее финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Финляндия отказалась экспортировать яйца в США из-за дефицита товара в стране.