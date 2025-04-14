США ограничили доступ России к международным медицинским данным

США закрыли доступ к медицинским базам для ученых из России, Китая, Ирана, Кубы, КНДР и Венесуэлы, сообщил «Коммерсантъ».

Это подтверждается заявлением Национальных институтов здоровья США (NIH). Запрет касается научных учреждений указанных стран, врачи и ученые которых теперь не смогут пользоваться «хранилищами данных с контролируемым доступом» (Controlled-Access Data Repositories, CADR).

Как пишет «Ъ», решение об ограничении доступа было принято на основании указа бывшего президента США Джо Байдена, подписанного в 2024 году. Тогда экс-американский лидер заявлял, что доступ к медицинской информации со стороны других стран является серьезной угрозой для граждан США.

В базе данных содержалась информация об американцах, страдающих психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, а также о людях, злоупотребляющих алкоголем или наркотическими веществам.

Кроме того, в хранилищах находятся сведения о пациентах, больных или переболевших болезнью Альцгеймера, Паркинсона, синдромом Дауна.

Несмотря на ограничения, российские ученые имеют возможность использовать альтернативные ресурсы, такие как PubMed, поддерживаемую Национальными институтами здоровья (NIH).

Кроме того, российские организации частично локализовали и сохранили медицинские данные, а также начали искать другие источники информации для исследований внутри России.

Как пишет «Ъ», российские власти планируют создать собственную базу генетической информации к сентябрю 2025 года. Ее смогут использовать государственные органы, лаборатории и медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции экс-американского лидера Джо Байдена еще на год.