Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп одобрил указ о пролонгации пакета ограничительных мер в отношении Российской Федерации, который был введен администрацией Байдена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В сообщении, опубликованном в Федеральном реестре США, говорится о том, что Дональд Трамп решил продлить действие пакета ограничительных мер против Российской Федерации, который был введён его предшественником, на двенадцать месяцев. Речь идёт о документе под названием «Указ 14024» от 15 апреля 2021 года.

Санкции были введены экс-президентом США Джо Байденом еще в 2021 году и с началом Россией СВО на Украине в 2022 году неоднократно продлевались.

На прошлой неделе по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел ряд важных встреч с высокопоставленными представителями администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Вашингтоне. В ходе этих встреч обсуждались различные аспекты восстановления отношений между Россией и США, включая экономическое взаимодействие и возобновление прямого гражданского авиационного сообщения между обеими сверхдержавами

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткоффом.