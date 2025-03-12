США на переговорах проигнорировали запрашиваемые Украиной гарантии безопасности

Украина не смогла добиться включения в итоговое соглашение пункта о гарантиях безопасности от США, стало известно изданию Die Welt. Вместо этого Киев получил лишь обещание как можно скорее начать обсуждение вопросов долгосрочной безопасности.

Напомним, 11 марта в Джидде состоялась встреча американской и украинской делегаций. США представляли государственный секретарь Марко Рубио и советник президента страны Дональда Трампа Майкл Уолтц.

Украинскую сторону представили министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В рамках итогового соглашения, подписанного в Джидде, американская сторона отдельно выделила пункты, касающиеся разработки украинских полезных ископаемых и компенсации расходов за американскую помощь. Однако основной запрос Украины — гарантии безопасности, остался без удовлетворения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал прошедшую в Саудовской Аравии встречу, отметив, что Трамп не спешит предоставлять гарантии безопасности Украине при администрации Владимира Зеленского.

Лавров также напомнил, что Трамп ранее поднимал вопрос о гарантиях безопасности для стран, соответствующих критериям доли ВВП в бюджете НАТО, намекая на то, что эта тема остается актуальной и сложной.

Ранее журналист телеканала Fox News Нана Саджая заявила, что Украина и США не обсуждали в Джидде отставку Владимира Зеленского.