США после победы Трампа провели тестовый пуск МБР Minuteman III

США осуществили тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента страны. Об этом говорится в пресс-релизе базы космических сил.

Пуск был организован совместной группой летчиков Военно-Воздушных сил и Военно-Морских сил США. Отмечается, что американский военные запустили ракету в неснаряженном состоянии, что позволило оценить ее функциональные возможности без риска для окружающей среды и населения.

США давно намерены заменить устаревшие ракеты Minuteman III на новую трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение примерно в 2030 году, а полное обновление пройдет до 2038-го.

В начале июля в Пентагоне подтвердили, что работы над МБР Sentinel продолжатся, несмотря на то что затраты на программу превысили первоначальные оценки на 81% и составили 140,9 млрд долларов.

По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, до появления новой ракеты Соединенные Штаты будут обеспечивать исправность Minuteman III.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила не менее семи баллистических ракет малой дальности в преддверии выборов США.