США признались, что целей для введения санкций против РФ уже не осталось

Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что у США заканчиваются причины для введения новых санкций против России. Об этом он сообщил журналистам, обсуждая перспективы дальнейшего санкционного давления. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

По словам американского чиновника, при Дональде Трампе в Вашингтоне уже ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Рубио подчеркнул, что об этом просили многие, но эти ограничения пока не вступили в силу.

«Я не знаю, что ещё нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить (против них — прим. ред.) санкции», — сказал Рубио.

Недавно введенные Соединенными Штатами санкции против российской нефтяной отрасли, по мнению Рубио, начнут оказывать заметное влияние лишь спустя некоторое время.

