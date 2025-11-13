Пушков раскрыл, что задумал президент Финляндии Стубб, вдруг захотевший мира с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб, делая заявления о готовности к диалогу с Москвой, пытается замаскировать усиливающуюся подготовку Европы к войне против России, утверждает сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что президент Финляндии одновременно участвует в различных политических процессах, создавая впечатление «полуголубя мира».

По его словам, Стубб хочет угодить Трампу, с которым он играет в гольф и стремится стать эксклюзивным политическим партнером. Также он старается успокоить общественность на фоне нарастающей подготовки ЕС к возможной войне с Россией.

«В беседах с руководством ЕС и «коалиции желающих» приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого «полуголубя мира», заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией», — пишет Пушков.

По мнению сенатора, возможность для диалога между Москвой и Брюсселем появится только после того, как ЕС изменит свою антироссийскую политику.

«При нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов Евросоюза возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно. А когда будет возможно? Когда ЕС изменит свой курс на разрыв отношений с Россией. Но раньше этого точно не будет", — заключил Пушков.

Ранее президент Сербии Вучич сообщил о начале подготовки Европы к войне с Россией.