Цель переговоров Украины и США в том, чтобы заставить Европу прекратить разжигать конфликт и сесть за стол переговоров. Такое мнение на YouTube-канале высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Именно поэтому, пояснил он, после встречи в Саудовской Аравии все европейские лидеры стали обсуждать вопрос прекращения огня.

«Это полностью противоречит их высказываниям о желании нанести военное поражение России перед началом переговоров и выделении огромных сумм на перевооружение», — сказал Риттер.

По мнению аналитика, встреча в Джидде была скорее фарсом, чем серьезными переговорами.

Дело в том, пояснил он, что США уходят из Европы, поэтому им нужен мир между Европой и РФ, одного мира на Украине недостаточно.

Вот почему нужна была эта ловушка, позволяющая заставить Европу сойти с пути эскалации конфликта и начать мирные переговоры, аналитик.

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