В Гренландии ответили на угрозы Трампа об аннексии острова
Лидеры партий Гренландии раскритиковали заявления Трампа об аннексии острова
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Лидеры политических партий Гренландии осудили президента США Дональда Трампа, который недавно вновь заявил о намерении присоединить остров к Соединенным Штатам. Позиция гренландских политиков опубликована на сайте правительства.
В документе указано, что такая риторика американской стороны неприемлема и может только посеять раздор между союзниками.
«Мы — все председатели партий — не можем принять неоднократные высказывания об аннексии и контроле над Гренландией», — говорится в заявлении.
Ранее уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил о проведении встречи партийных лидеров в связи с заявлением Трампа о планах аннексировать остров. Премьер отметил необходимость объединения усилий для защиты интересов Гренландии.
Сам Трамп считает оправданным ускорение присоединения Гренландии к США в интересах международной безопасности. Накануне он заявил, что на острове также находится множество неразработанных ресурсов, которые в перспективе принесут пользу обеим сторонам.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что не намерен втягивать Альянс в обсуждение присоединения Гренландии к США.