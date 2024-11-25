США развернут ракетные вооружения на островах Японии в случае ЧС вокруг Тайваня

США и Япония завершают разработку первого плана совместных операций на случай возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) вокруг Тайваня, который будет представлен в декабре 2024 года, сообщило агентство Kyodo News.

Особое внимание в этом документе уделяется развертыванию американских ракетных сил как на Филиппинах, так и на юго-западных островах Японии.

Отмечается, что подразделения берегового полка морской пехоты США с высокомобильными артиллерийскими реактивными системами (HIMARS) будут размещены на некоторых островах между префектурой Кагосима и Окинавой. При этом Япония предоставит необходимую тыловую поддержку, в том числе средства для поставки боеприпасов и горючего.

На севере Филиппин также будет развернуто американское ракетное подразделение и группы для космического наведения, кибернетической и электронной борьбы. С апреля текущего года в регионе уже находятся мобильные установки Typhon с ракетами Tomahawk и SM-6.

Кроме того, Вашингтон и Манила согласовали размещение еще четырех военных объектов, что увеличивает общее количество опорных пунктов США на Филиппинах до девяти. Уточняется, что это расширение позволит оперативно реагировать в случае возникновения конфликта в регионе.

В случае кризисной ситуации на Тайване ожидается развертывание ударных авианосных групп ВМС США.

Ранее Forbes сообщил, что Тайвань тайком отправил Украине зенитные комплексы HAWK.