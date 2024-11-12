СМИ: Тайвань тайком отправил Украине зенитные комплексы HAWK

Тайвань втайне отправил вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной обороны HAWK. Об этом в статье для Forbes написал обозреватель Дэвид Экс.

В своем материале он отмечает, что Тайвань, «возможно», втихую приобрел статус одного из главных спасителей ВВС Украины.

«По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, остров передал ВВС Украины лишние батареи зенитных ракет HAWK», — указал Экс.

Он также отметил, что в распоряжение украинцев могли попасть 15 батарей ЗРК HAWK. При этом каждая из них в минимальной комплектации оснащается шестью пусковыми установками, вмещающими по три ракеты.

Ранее сообщалось о том, что до конца года Европейский союз планирует передать Украине 1,5 млн снарядов.