В результате недавнего авиаудара, проведенного ВС США на северо-западе Сирии, был ликвидирован старший военный лидер террористической организации «Хуррас ад-Дин» Мухаммед Юсуф Зия Талай. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Группировка «Хуррас ад-Дин» входит в состав террористической военизированной структуры «Аль-Каида»* . Ее действия представляет серьезную угрозу безопасности как для США, так и для других стран, в том числе для России.

США проводят операции по ликвидации террористических ячеек в Сирии с 2014 года. В первую очередь с Штаты ведут активную борьбу с ИГ* («Исламским государством»*) и его филиалами, а также с отдельными радикальными группами.

Соединенные Штаты также проводят специальные операции, направленные на ликвидацию высокопрофильных боевиков и лидеров террористических групп. Эти операции, как правило, планируются с использованием разведывательных данных и выполняются с минимальным риском для гражданского населения.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио одобрил ускоренную поставку военной помощи Израилю.

*признаны в РФ запрещенными террористическими организациями.