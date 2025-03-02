США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на $4 млрд

США ускорят процесс доставки оборонной помощи Израилю на сумму $4 млрд. Об этом сообщил государственный секретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

Рубио подписал соответствующую декларацию. По его словам, администрация экс-президента США Джозефа Байдена вводила ограничения при передаче военной помощи Тель-Авиву. Госсекретарь назвал предыдущие требования необоснованными и политизированными.

Ситуация по поддержке Израиля изменилась в январе 2025 года, когда Трамп стал президентом Соединенных Штатов и снял ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб, которые долгое время хранились на складах США, в Израиль. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Тель-Авив является партнером Вашингтона.

Уже в феврале Министерство обороны Израиля объявило о получении первой партии боеприпасов от Штатов.

США и Израиль имеют долгую и прочную историю отношений, основанных на стратегическом партнерстве, общей ценности демократии и взаимных интересах в области безопасности. Поддержка Израиля со стороны США включает политическую, военную и экономическую помощь. Она приобрела особую значимость на фоне современных вызовов в израильском государстве.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский потерпел фиаско во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.