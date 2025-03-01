Госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу CNN возмутился хамским поведением главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, устроившим в пятницу, 28 февраля, скандал на встрече с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По словам главы американского дипломатического ведомства, Зеленский «потерпел фиаско в Белом доме» и просто обязан принести хозяину Овального кабинета немедленные извинения. В противном случае его ждут серьезные неприятности.

«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“. Он усомнился в том, что украинский лидер действительно хочет мира с Россией», — передает CNN мнение Рубио.

По мнению Рубио, отношения между США и Украиной могут быть непоправимо испорчены, если Зеленский сохранит свое положение, оставшись у власти.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее сообщалось, телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.