США по указу Трампа вновь вышли из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время мероприятия в Белом доме, которое транслировал телеканал CBS News.

По словам американского лидера, в течение его президентства взносы США в ВОЗ составили около $500 млн в год при населении около 350 млн, в то время как Китай с населением свыше 1,4 млрд вносил лишь около $39 млн. Трамп заявил, что такая ситуация является несправедливой.

Он также сообщил об предложении руководства ВОЗ, которое намекало на возможность ограничить взносы США до уровня, сопоставимого с китайскими, чтобы избежать выхода из организации.

Трамп выразил сожаление по поводу того, что его преемник, экс-президент Джо Байден, восстановил членство США в ВОЗ на прежних условиях после вступления в должность в январе 2021 года.

Выход из ВОЗ был инициирован Трампом в его первый срок. 29 мая 2020 года он объявил о желании разорвать отношения с организацией, обвинив ее в подчинении Китаю, а 6 июля 2021 года США официально уведомили ООН о выходе. Байден отменил это решение в свой первый день на посту.

Ранее сообщалось, что Трамп разом отменил 78 указов Байдена и освободил 1500 штурмовавших Капитолий.