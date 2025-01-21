Трамп разом отменил 78 указов Байдена и освободил 1500 штурмовавших Капитолий

Как и было обещано республиканцев в ходе инаугурационной речи, Дональд Трамп, президент США, подписал указ об отмене 78 решений, которые были приняты во время правления его предшественника-демократа Джо Байдена.

По информации, предоставленной пресс-службой Белого дома, в их числе — распоряжения, меморандумы, заявления и прочие документы.

«Первый документ, который подписывает президент Трамп, это аннулирование 78 решений эпохи Байдена» — приводится в сообщении.

В первый день работы на посту президента США Дональд Трамп также издал указ о помиловании полутора тысяч человек, которые участвовали в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. А Марк Цукерберг там же засмотрелся на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса.