США взяли паузу в переговорах с Украиной по добыче ресурсов

В ходе переговоров делегаций в Саудовской Аравии украинская сторона обратилась к представителям США с предложением о заключении соглашения по совместной добыче полезных ископаемых. Однако Вашингтон не принял предложение сразу, решив взять время на обдумывание. Об этом сообщил украинский канал «Общественное», ссылаясь на источник.

По словам источника, после выдвижения инициативы американская делегация взяла паузу. Он предположил, что такая задержка может быть связана со стремлением американской стороны подписать уже окончательный вариант документа, а не предварительное соглашение.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что Украина готова подписать рамочное соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых, Владимир Зеленский до сих пор не получил приглашения приехать в Вашингтон.