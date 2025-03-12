Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о недрах с США

Несмотря на то что Украина готова подписать рамочное соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых, Владимир Зеленский до сих пор не получил приглашения приехать в Вашингтон. Об этом заявил сам украинский лидер во время выступления на телеканале «Рада».

По утверждению Зеленского, он считал, что сделка по недрам между Украиной и США будет уже подписана к этому моменту. Украинская сторона полностью готова к такому шагу, который должен стать первым в цепи последующих договоров.

«Мы к этому готовы. И не о чем говорить. Нет за кулисами каких-то секретов», — указал он.

Зеленский добавил, что до сих пор так и не услышал приглашения от Трампа приехать в Белый дом для подписания рамочного соглашения об украинских недрах. Он также выразил пожелания, чтобы каждая его встреча с президентом США завершалась позитивно.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с американской делегацией в Джидде стали победой Украины. По его мнению, в достигнутых соглашениях для его страны присутствует гораздо больше плюсов, чем минусов.