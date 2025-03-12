США заинтересовала технология создания дронов на Украине

США обратились к Украине с просьбой о сотрудничестве в разработке эффективных беспилотников, которые будут использованы в американской армии. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источника, американские инвесторы и украинские производители дронов уже начали совместную работу по разработке БПЛА.

Как пишет WSJ, американские стартапы, которые вложили миллиарды долларов в создание дронов, столкнулись с рядом трудностей при разработке эффективных и экономически выгодных моделей. В то же время, отмечает издание, украинские производители продолжают демонстрировать впечатляющие результаты — в 2023 году они выпустили более 2 млн единиц техники.

Согласно отчету издания, перспективы дальнейшего сотрудничества между США и Украиной в области создания дронов остаются многообещающими. Отмечается, что актуальные переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине не оказывают негативного влияния на это партнерство.

Ранее издание Zeit сообщило, что представители украинской делегации испугались срыва встречи с американской стороной в Саудовской Аравии из-за массированной атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье.