Представители украинской делегации, прибывшие на переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии, испугались, что встреча может сорваться из-за атаки дронов на Москву. Об этом сообщает корреспондент немецкого издания Zeit, присутствовавший на встрече.

Он раскритиковал решение украинского руководства атаковать беспилотниками Москву, тем самым поставив переговоры под угрозу срыва.

Напомним, в ночь с 10 на 11 марта системы ПВО отбили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Московскую область. В общей сложности над территорией России сбили 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.

Ранее депутат Рады Дубинский сообщил, что Зеленский и его окружение собираются сбежать из Украины.