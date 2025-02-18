США запросили согласие Москвы на назначение нового посла в России

США направили официальный запрос на агреман в адрес России в связи с назначением нового посла, сообщил «Коммерсантъ». По данным источника, на эту должность рассматривается кандидатура специального посланника США по Ливии Ричарда Норланда.

Норланд обладает внушительным профессиональным опытом, насчитывающим более 35 лет дипломатической практики. В своей карьере он уже руководил дипломатическими миссиями США в таких странах, как Ливия, Грузия и Узбекистан. Кроме того, Норланд занимал должности заместителя посла в Латвии и Афганистане.

Отмечается, что действующий посол США в России Линн Трейси собирается покинуть свою должность.

По информации Министерства иностранных дел (МИД) РФ, Москва уже получила уведомление о намерении США назначить нового посла, а также запросила агреман на своего нового посла в Вашингтоне.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», новым послом РФ в США может стать директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, который занимал должность главы российской дипмиссии в Канаде.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде сообщил, что Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне.