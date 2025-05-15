Стала известна дата приезда в Россию нового посла Чехии

Власти Чехии назначили своего посла в России, он прибудет в Москву уже в текущие выходные. Об этом заявил руководитель чешского Министерства иностранных дел Ян Липавский. Его слова привело агентство ČTK.

Пост чешского посла в РФ был свободен с мая 2024 года. Его обязанности выполнял временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка. Теперь Прага назначила официального и полномочного посла, он приступит к своим обязанностям уже в ближайшие дни.

«Мы поддерживаем дипломатические отношения с российской стороной, ничего не изменилось. Хорошо, что посольство возглавит посол», — указал министр.

На этот пост назначен Даниэл Коштовал, который является опытным дипломатом. Он на протяжении ряда лет руководил департаментом политики безопасности в МИД, позже занимал должность заместителя министра обороны, а также был чешским представителем в НАТО.

Ранее стало известно, что чешская оппозиционная партия АNO высоко оценила предложение Путина о прямых переговорах с Украиной. Заместитель ее руководителя Радек Вондрачек охарактеризовал эту инициативу как ощутимый прогресс. Он отметил, что стремление Путина к диалогу с Киевом свидетельствует о желании России установить постоянный мир, а не просто временную паузу для перевооружения украинских сил.