Депутат чешского парламента и зампред оппозиционной партии АNO Радек Вондрачек заявил, что российский президент сделал шаг в сторону большого прогресса, предложив Киеву взаимные переговоры. Об этом пишет RT.

Предложение российского президента Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной получило положительную оценку со стороны международных экспертов. К примеру, Радек Вондрачек охарактеризовал эту инициативу как ощутимый прогресс. Он отметил, что стремление Путина к диалогу с Киевом свидетельствует о желании России установить постоянный мир, а не просто временную паузу для перевооружения украинских сил.

Парламентарий отметил, что Россия имеет преимущество на поле боя, и в ее интересах не допустить, чтобы Украина смогла восстановить свои военные возможности. По словам депутата, заявление Путина не решит всех существующих проблем, но именно оно открывает возможность для конструктивного обсуждения и может стать первым шагом к более стабильной ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что посол в России обвинил Польшу в свертывании сотрудничества на границе с РФ.