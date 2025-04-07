Стала известна дата принятия ответных мер со стороны ЕС на новые пошлины США

Уже 9 апреля в Евросоюзе примут первый пакет ответных мер на увеличение таможенных пошлин со стороны США. Он начнет действовать с 15 апреля. Такое заявление сделал Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле. Его слова привел ТАСС.

По его утверждению, в Евросоюзе обязательно будут предприняты ответные меры на повышение таможенных тарифов на европейские товары в Соединенных Штатах.

«Контрмеры будут утверждены 9 апреля, первый пакет будет введен в действие 15 апреля, следующие — 15 мая», — указал он.

Шефчович добавил, что Еврокомиссия старается решать все вопросы с помощью переговоров, но ее терпение не может длиться слишком уж долго.

Ранее сообщалось, что Китай дал достойный ответ США после повышения таможенных пошлин. Он ввел ограничения на ввоз американских товаров на свою территорию. Вдобавок Пекин усилил контроль над экспортом семи критически важных редкоземельных металлов. Это решение со стороны КНР создает серьезные риски для экономики США, которая зависит от поставок этих элементов для различных технологических и промышленных нужд.