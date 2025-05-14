Стала известна причина, по которой Зеленский согласился на прямые переговоры с РФ
WP: Белый дом отговорил Зеленского от попытки срыва прямых переговоров с Россией
Фото: [president.gov.ua]
Украинский президент Владимир Зеленский был разочарован тем, как развивается ситуация вокруг переговоров в Стамбуле. Он даже хотел отказаться от поездки, но США его убедили не прибегать к крайним мерам. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По утверждению издания, большую роль в том, чтобы Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, сыграли Соединенные Штаты. Американские чиновники и лично Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, убедили его не идти на крайние меры.
«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — указано в статье.
Уиткофф сумел объяснить Зеленскому, что участие Киева в переговорах станет для него беспроигрышным вариантом. Если российская делегация не прибудет в Стамбул, а украинцы туда явятся, то это покажет нежелание Москвы делать попытки прекратить конфликт.
Ранее обстановку вокруг будущих переговоров в Турции оценил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что в массмедиа появляются многочисленные провокационные заявления. По его словам, вопросы вызывает и поведение Киева, где делают ряд противоречивых высказываний прямо перед скорой встречей сторон.