Стала известна причина, по которой Зеленский согласился на прямые переговоры с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский был разочарован тем, как развивается ситуация вокруг переговоров в Стамбуле. Он даже хотел отказаться от поездки, но США его убедили не прибегать к крайним мерам. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По утверждению издания, большую роль в том, чтобы Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, сыграли Соединенные Штаты. Американские чиновники и лично Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, убедили его не идти на крайние меры.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — указано в статье.

Уиткофф сумел объяснить Зеленскому, что участие Киева в переговорах станет для него беспроигрышным вариантом. Если российская делегация не прибудет в Стамбул, а украинцы туда явятся, то это покажет нежелание Москвы делать попытки прекратить конфликт.

Ранее обстановку вокруг будущих переговоров в Турции оценил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что в массмедиа появляются многочисленные провокационные заявления. По его словам, вопросы вызывает и поведение Киева, где делают ряд противоречивых высказываний прямо перед скорой встречей сторон.