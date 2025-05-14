В Кремле указали на противоречивые заявления Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя грядущие переговоры Москвы и Киева в Турции, заявил, что в СМИ появляется множество провокаций, а украинская сторона вовсе бравирует неоднозначными заявлениями. Об этом пишет РИА Новости.

Перед переговорами России и Украины в масс-медиа появляются многочисленные провокационные заявления, заявил Песков. По его словам, вопросы вызывает и поведение Киева, где делают ряд противоречивых заявлений прямо перед скорыми переговорами. Например, активно обсуждают возможный приезд Владимира Зеленского в Стамбул.

«Огромное количество противоречивых тезисов сейчас. <…> Огромное количество провокаций», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, Россия предложила Украине прямые переговоры 15 мая без предварительных условий. Зеленский в ответ на это стал выдвигать требования, которые противоречат интересам России. Позже он трижды публично заявил, что готов к переговорам.

Ранее стало известно, собирается ли глава МИД РФ появиться на переговорах с Киевом в Стамбуле.