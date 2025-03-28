Стало известно, для чего Путин вносил коррективы в свой загруженный график

Президент России Владимир Путин несколько раз вносил изменения в свой график, чтобы провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно журналистке Фариде Рустамовой, которая опубликовала соответствующие данные в телеграм-канале Faridaily.

По информации источника, после общения с Трампом российский лидер принял решение отложить свое ежегодное обращение к Федеральному собранию, которое по конституции является обязательным.

Как правило, президент во время обращения представляет крупные политические планы — его перенос является крайне редким событием. Последний раз подобный случай произошел в 2022 году, когда речь Путина была отложена из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

По информации Faridaily, после разговора Путина и Трампа на российском государственном телевидении перестали звучать утверждения о том, что США стремятся разжечь Третью мировую войну или уничтожить Россию.

Отмечается, что теперь главными противниками Москвы представляют Францию и Великобританию, которые продолжают оказывать военную поддержку Украине.

Некоторые источники отмечают, что сложившаяся ситуация напоминает первые месяцы перед спецоперацией в 2022 году. Авторы материала утверждают, что никто не знает, что задумал Путин, и пытаются разгадать его стратегию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за переговорами России и США следит весь мир.