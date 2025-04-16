Стало известно, как называет своих детей Илон Маск

Американский предприниматель, основатель компании Space X и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск называет своих детей «легионом». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации источника, Маск задумался над идеей «подарить» миру как можно больше людей с высоким интеллектом. Известно, что у бизнесмена есть как минимум 14 детей от четырех женщин, в том числе от канадской певицы Граймс и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис.

Как пишет WP, Маск серьезно верит в то, что цивилизация находится на грани исчезновения. Именно поэтому он прозвал своих детей «легионом», призванным спасти этот мир. Он также намерен продолжать свое высокоинтеллектуальное потомство, отметили источники.

«Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта», — говорится в публикации.

В будущем американский предприниматель планирует привлечь больше женщин с целью ускорения процесса рождения детей. Он также рассматривает возможность использования суррогатных матерей для увеличения своего «легиона».

Для нахождения потенциальных суррогатных матерей Маск использует свою социальную сеть Х. По данным WP, женщины, согласившиеся на эту роль, подписывают соглашения с пунктами о неразглашении конфиденциальной информации, в которых указано вознаграждение.

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