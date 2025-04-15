Филипп Киркоров готовится стать отцом в третий раз: что известно о его детях

Российский певец Филипп Киркоров не исключил, что станет многодетным отцом. Артист уже даже выбрал имя для третьего ребенка — Мирон, если родится мальчик, и Виктория для девочки, сообщил он на красной дорожке шоу «Авторадио. Классика. Дуэты». Киркоров уже воспитывает дочь и сына от суррогатной матери. Что известно о жизни детей российской поп-звезды — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Суррогатное материнство

Киркоров впервые стал отцом в 2011 году, когда на свет появилась его старшая дочь Алла-Виктория, названная в честь Аллы Пугачевой и мамы певца Виктории Марковны, которая ушла из жизни в 1994 году. Спустя год в семье родился второй ребенок артиста — сын Мартин, которого поклонники не перестают сравнивать с отцом и дедушкой Бедросом Киркоровым.

Желая завести детей, Киркоров обратился за помощью к суррогатной матери, личность которой певец не раскрывал, но отмечал, что она точно не появится в их жизни. Алла-Виктория в своих соцсетях писала: «Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери». При этом у детей Киркорова есть весьма влиятельные крестные — телеведущий Андрей Малахов и предпринимательница Наталья Ефремова.

Фото: [ Кадр из видео телевизионного шоу «Маска» ]

Не хотят учиться в Дубае

Несмотря на то, что дети Киркорова растут без мамы, ведь певец так и не женился, они ни в чем не нуждаются, считает их отец. Артист заявлял, что Алла-Виктория и Мартин купаются в любви. Звездные дети пышно отмечают дни рождения, путешествуют вместе с отцом. Алла-Виктория уже успела попробовать себя в блогерстве, а Мартин в дизайне. При этом Киркоров не собирается обеспечивать их всю жизнь, считая, что дети должны заработать свой капитал сами.

Также артист забрал детей из элитной дубайской школы, обучение в которой стоит 6,5 млн рублей в год на человека, из-за травли. Одноклассники смеялись над звездными детьми из-за репутации и пластических операций их отца. Еще одной причиной ухода стал патриотизм — у Аллы-Виктории над кроватью весел российский флаг, и девочка не хотела учиться в дубайской школе. После дети певца продолжили обучение в российской школе за 1 млн рублей в год за человека.

Сейчас дети Киркорова вновь переехали в Дубай, об этом дочь певца рассказала в своем телеграм-канале в феврале, выложив архивные фото из дубайской школы и сопроводив их подписью: «Я в эти игры уже играла».

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