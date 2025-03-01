Реактивные дроны ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС

В телеграм-канале Mash появилась информация о том, что украинская армия попыталась нанести удар по Калининской АЭС в Тверской области с помощью реактивных беспилотников.

По информации из источника, все беспилотные летательные аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации не предоставило комментариев по этому вопросу.

«Предварительно враг бил реактивными дронами, местные жители слышали в Удомельском муниципальном округе характерный звук пролета, а затем около пяти взрывов», — сказано в публикации.

В то же время Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что атаке подверглись шесть регионов страны.

В период с 20:05 до 22:30 по московскому времени 28 февраля средствами противовоздушной обороны были ликвидированы и нейтрализованы 17 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Удомлю: фрагменты БПЛА угодили в окно квартиры.