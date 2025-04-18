На Западе прокомментировали смену позиции США по Украине

Журналист из Ирландии Чей Боуз саркастически прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое он сделал после того, как американцы пересмотрели изначальные оценки по поводу конфронтации на Украине. Свое мнение Боуз выразил в социальной сети X.

В пятницу госсекретарь заявил о том, что Штаты долго оказывали Украине поддержку, но теперь пришло время сместить фокус внимания. При этом Рубио добавил, что США готовы оказать помощь в случае серьезного настроя Киева и Москвы, а в противном случае Вашингтон найдет себе какие-то другие дела.

«От „закончим конфликт за 24 часа“ к „двигаемся дальше“. Ожидать, что победившая сторона будет делать ставки в проигравшей (которая и начала этот конфликт), вероятно, никогда не было хорошим началом», — выразил журналист своей видение сложившейся ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в украинском вопросе наметилось некое продвижение.