Стало известно о планах Харрис выдвинуться на пост губернатора Калифорнии

Бывший вице-президент США Камала Харрис намерена выдвинуться на пост губернатора Калифорнии на выборах в 2026 году, сообщило издание The New York Times (NYT).

По информации источника, политик планирует занять этот пост, поскольку действующий губернатор Гэвин Ньюсом покинет должность.

Харрис уверена, что успешная кампания в Калифорнии поможет ей укрепить свои позиции для борьбы с президентом США Дональдом Трампом и отстаивания приоритетов Демократической партии.

Стоит отметить, что экс-вице-президент не намерена повторно баллотироваться на пост президента в 2028 году. Харрис придерживается мнения о том, что ее политический выбор должен быть бинарным — либо губернатор, либо президент, но не оба поста одновременно.

Несмотря на амбициозные планы по выдвижению на пост губернатора американского штата, в ноябре 2024 года Politico сообщало, что Харрис не исключает возможности баллотироваться в президенты в 2028 году.

Ранее стало известно, что посол США на Украине Бриджит Бринк покинет должность из-за несогласия с политикой американского президента Дональда Трампа.