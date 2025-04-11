Посол США на Украине Бринк покинет должность из-за несогласия с политикой Трампа

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подтвердил, что Бриджит Бринк, занимавшая должность посла США на Украине, покинет свой пост. Об этом информирует ТАСС.

По словам Тэмми Брюс, пресс-секретаря Госдепартамента США, Бринк «проявила себя наилучшим образом».

«Она возвращается домой», — уточнила она в разговоре с агентством.

10 апреля телеканал CBS News, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Бринк планирует досрочно уйти в отставку. Причины такого решения не разглашаются. Однако, по информации некоторых источников, Бринк вызывает недовольство у украинских чиновников, поскольку регулярно поднимает тему коррупции.

Также есть предположение, что глава американской дипмиссии в Киеве покинет должность из-за несогласия с политикой президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и его кабинет министров официально подали в отставку.