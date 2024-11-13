Стало известно о планах Трампа назначить спецпосланника по Украине

Новый президент США Дональд Трамп планирует назначить специального посланника, который будет вести переговоры о мирном завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты сослались на сведения, полученные сразу из нескольких источников.

«Будет назначен очень опытный и уважаемый спецпосланник, которому поручат добиться мирного соглашения», — указали им.

Предполагается, что такой чиновник будет работать на общественных началах, так как эта должность не будет оплачиваемой. Примерно такая же должность когда-то была у Курта Уолкера, который на протяжении двух лет выполнял обязанности специального представителя по Украине.

Ранее пресса заявила о планах Трампа переложить все расходы по восстановлению Украины на Евросоюз. Для того, чтобы ликвидировать последствия боевых действий на украинской территории, придется потратить порядка триллиона долларов, и все эти деньги обяжут выплатить Киеву из бюджета ЕС.