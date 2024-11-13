План Трампа включает в себя перекладывание всех расходов на восстановление Украины на Евросоюз. Об этом сообщило издание Valeurs Actuelles, которое выпускается во Франции.

Журналисты отметили, что европейские страны сталкиваются с повышенными разорительными расходами. В то же время Соединенные Штаты уже успели заработать на производстве и поставке вооружений. Санкции в отношении РФ также больно ударили по ЕС, по этой причине расходы на поддержку Украины заметно повысились.

«Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз», — указано в статье.

Ее авторы добавили, что Америка в любом случае останется с прибылью, а на европейские государства навесят огромное финансовое бремя.

Ранее на Украине подсчитали, сколько Киев получил прямой материальной помощи за время конфликта. По утверждению депутата Верховной Рады железняка, правительству Зеленского было перечислено уже 100 млрд долларов.