Вооруженные формирования Украины планируют наступление на село Колотиловка в Белгородской области. Об этом стало известно Mash.

По информации источника, операция может начаться через местный автоматизированный пограничный пункт (АПП), где ранее проводился обмен пленными.

Главной целью украинских боевиков является попытка отрезать российские логистические узлы, заняв высоты, с которых осуществляется подвоз боеприпасов. Также это может затруднить эвакуацию мирных жителей, оставшихся в районе конфликта.

По имеющимся данным, такое наступление должно помочь ВСУ растянуть силы ВС РФ и подготовить почву для дальнейших атак на села Демидовка, Поповка и Графовка.

В то же время российские пограничники из подразделения «Сигма» оказывают серьезное сопротивление, из-за чего противник несет значительные потери. С использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) они регулярно ликвидируют до одной роты боевиков.

Ранее попытка украинских сил зайти в Демидовку из села Великий Прикол Сумской области закончилась неудачей, и они были вынуждены отступить в село Марьино, расположенное вдоль государственной границы.

Напомним, в августе 2024 года ВСУ уже предпринимали нападение на село Колотиловка, также планируя использовать AПП для встречи с российскими силами.

Ранее глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что ВСУ атаковали населенный пункт БПЛА, в результате чего 16 человек пострадали.