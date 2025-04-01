При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали 12 гражданских лиц

В результате атаки украинского беспилотника на автобус, произошедшей на площади Победы в Горловке, 12 гражданских лиц получили травмы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Иван Приходько.

По информации мэра, поселок Нижний Хутор (входящий в Центрально-Городской район Горловки) также подвергся обстрелу, в результате чего были повреждены инженерные сети.

Зафиксировано, что дрон-камикадзе атаковал территорию в 06:10 утра. Кроме того, украинские войска вели огонь по населенному пункту в 06:00 и 06:20, использовав в общей сложности четыре снаряда калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили решение о прекращении атак на энергообъекты 23 раза.