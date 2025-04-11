Стало известно о предложении Ирана по временной ядерной сделке США

Отмечается, что этот шаг обусловлен уверенностью иранских властей в том, что достижение всеобъемлющей сделки в кратчайшие сроки всего за два месяца, невозможно.

По информации источников, временное соглашение может включать несколько ключевых условий. В частности, Тегеран предлагается приостановить работы по обогащению урана, сократить объем запасов обогащенного урана и предоставить инспекторам ООН больший доступ к ядерным объектам.

В ответ на предложение о временной сделке, Иран, вероятно, потребует от США приостановки своей экономической политики «максимального давления», которая оказывала негативное влияние на иранскую экономику.

Напомним, президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости обсуждения новой ядерной сделки после выхода США из соглашения 2018 года. Однако Тегеран согласен участвовать в переговорах только с условием посредничества.

Делегации Ирана и США встретятся 12 апреля в Омане. Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в этот день специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф проведет встречу с «высокопоставленным представителем» Ирана.