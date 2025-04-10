Глава Госдепа назвал дату проведения прямых переговоров с лидером Ирана

В субботу ожидаются прямые переговоры представителей США и Ирана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американского госсекретаря Марко Рубио.

Рубио в четверг заявил о том, что в субботу состоятся прямые переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и высокопоставленного лидера Ирана — такой диалог в указанном формате состоится впервые за долгое время.

Уиткофф выразил надежду, что в результате данных переговоров будет в конце концов достигнуто соглашение о мире.

Ранее сообщалось о том, что военный политолог Андрей Кошкин назвал причины нынешней агрессии Вашингтона к Тегерану — он связывает это с тем, что американский президент Дональд Трамп выражает сильную поддержку Израилю.