Стало известно о роли USAID в приходе к власти Зеленского

Телешоу «Наші гроші» выходило на Украине и освещало проблемы с коррупцией в стране. Съемки этой программы производились за счет USAID. Передача наносила удар по репутации Петра Порошенко*, который на тот момент занимал пост главы государства. Освещаемые материалы поддерживали предвыборные речи Зеленского, который в своей программе говорил о необходимости борьбы с коррупцией.

Организация ТОМ-14, которая снимала телепередачу, сначала получила $22,5 тыс. от USAID. За счет этого должно было быть снято 11 выпусков программы. Позже создателям шоу перечислили еще более $87 тыс. для съемок 16 дополнительных выпусков.

Ранее Трамп возмутился тратами Агентства США по международному развитию. Эта организация потратила порядка $12 млн на проведение мужских обрезаний в Мозамбике и почти 30 на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш. По его мнению, все эти траты не имели никакого смысла для простого американца.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.