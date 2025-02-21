Трамп пожаловался, что США при Байдене потратили на мужские обрезания в Мозамбике $12 млн

В ходе встречи с губернаторами-республиканцами президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике расходы предыдущей администрации, отметив, что она потратила $12 млн на проведение мужских обрезаний в Мозамбике и почти $30 млн на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш. Его цитирует CNN.

Американец также посетовал, что еще $42 млн из федерального бюджета ушли на социальные и поведенческие изменения в африканской Уганде.

«Медицинское мужское обрезание в Мозамбике, мы делаем обрезания в Мозамбике на сумму около $12», — заявил Трамп.

В развитие этой темы Трамп сообщил, что еще $29 млн США были направлены на «укрепление политической ситуации» в Бангладеш. Президент попросил ему объяснить доступно, зачем это нужно простым американцам.

«Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?» — задался вопросом Трамп.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что слова Дональда Трампа о долге Украины в $500 млрд являются «несерьезным разговором».