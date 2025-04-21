Стало известно об отказе Трампа поддерживать Израиль в атаках на ядерные объекты Ирана

Руководство Израиля не будет совершать атаки по ядерным объектам Ирана без поддержки США, сообщил ТАСС со ссылкой на американскую газету Financial Times (FT).

Как отмечает источник, израильские и арабские дипломаты утверждают, что Тель-Авив воздержится от военных действий без одобрения администрации президента США Дональда Трампа, которая сосредоточена на дипломатических инициативах для решения проблемы иранской ядерной программы.

По данным FT, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пытался убедить Трампа в необходимости поддержки ударов по Ирану до его инаугурации. С возвращением Трампа на пост президента Соединенных Штатов Тель-Авив начал проявлять более агрессивную позицию на Ближнем Востоке.

Тем не менее израильское руководство осознает изменчивость внешнеэкономической политики американской администрации и намеревается действовать осторожно.

Отмечается, что Израиль также представил несколько вариантов военных операций против иранской ядерной инфраструктуры американским партнерам. По данным FT, эти варианты включали намерение нанести удар в мае, однако Тель-Авив столкнулся с неодобрением этого шага со стороны Трампа, который выбрал курс на дипломатическое разрешение конфликта.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь заявил о готовности страны сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но при одном условии — снятия санкций с нефтяного и финансового секторов государства.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле после налета США на порт в Йемене.