Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве

Хуситское движение заявило об атаке на военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион после авиаудара США по нефтяному терминалу на западе Йемена.

Конфликт в регионе Персидского залива продолжает набирать обороты. Шиитское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, сообщило в соцсетях о нанесении удара баллистической ракетой «Зульфикар» по военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион. Атака стала ответом на массированный авиаудар ВВС США по порту Рас-Иса в провинции Ходейда, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. По информации министерства здравоохранения правительства хуситов, в результате налета погибли 74 человека, ещё более 170 получили ранения.

Помимо удара по израильской территории, хуситы отчитались о сбитом американском беспилотнике MQ-9 в небе над Сана — столичным регионом Йемена. Эти действия стали частью масштабной эскалации, которая, по словам хуситов, направлена на отражение иностранной агрессии и поддержку палестинцев.

Ранее США неоднократно заявляли о своих ударах по военной инфраструктуре хуситов в ответ на их атаки в Красном море. Однако авиаудар по нефтяному порту, приведший к десяткам погибших, вызвал резонанс даже среди тех, кто ранее не поддерживал действия хуситов.

Ранее израильская армия взяла под контроль юг Газы.