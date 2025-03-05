Стало известно, сколько раз Трамп упомянул Байдена во время обращения к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп 13 раз упомянул бывшего главу государства Джозефа Байдена во время своего первого обращения к Конгрессу, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Трамп не скупился на жесткую критику в адрес Байдена, называя его «худшим президентом в истории США». Американский лидер обвинил его в неэффективном руководстве, которое привело к высоким расходам на военные действия на Украине, миграционному кризису и росту цен на продукты, в частности, на яйца.

Сам Байден в своем выступлении в 2024 году ни разу не вспомнил Трампа, который занимал должность президента на первом сроке с 2017 по 2021 годы.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, был 45-м президентом США и стал 47-м — 20 января 2025 года. Во время своей избирательной кампании он не раз заявлял, что завершит конфликт на Украине, а также решит миграционные проблемы в Соединенных Штатах.

Впервые за три года благодаря Трампу США сделали первые шаги к урегулированию отношений с Россией. Американский лидер уже успел пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиными, о котором упомянул во время своего обращения к Конгрессу.