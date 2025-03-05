Трамп единожды упомянул Путина в Конгрессе США, критикуя Байдена

В своем выступлении перед Конгрессом США президент Дональд Трамп лишь единожды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина.

Он связал упоминание российского лидера с обсуждением проблем нелегальной иммиграции, возникших из-за политики предыдущей администрации Джо Байдена.

Трамп отметил, что уровень некомпетентности был настолько велик, что, по его мнению, Путин мог увидеть в этом шанс. Трамп подчеркнул, насколько плоха была ситуация.

В то же время имя Байдена звучало неоднократно в контексте критики его ошибок за предыдущие четыре года. Владимир Зеленский был упомянут Трампом в связи с письмом из Киева, где выражалась готовность к переговорному процессу.

Трамп также обратил внимание на то, что европейские страны потратили больше средств на покупку российской нефти и газа, чем предоставили Украине в качестве помощи. Он добавил, что США, возможно, выделили около $350 млрд на поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил Владимиру Путину стать посредником в переговорах по иранской ядерной программе.