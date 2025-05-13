WP: катарский Boeing, предназначенный для Трампа, находится в США уже месяц

Самолет, ранее принадлежавший королевской семье Катара Boeing 747-8 класса люкс, уже месяц находится в аэропорту США Сан-Антонио. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Отмечается, что воздушное судно специально перегнали в Сан-Антонио для передачи президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в качестве обещанного подарка. Этот Boeing оценивается почти в $400 млн.

Источники отмечают, что самолет требует тщательной модернизации, которая может занять несколько лет и обойтись в значительные суммы. Помимо финансовых затрат, эксперты указывают на возможные проблемы в вопросах безопасности, связанные с обновлением и адаптацией Boeing к современным авиационным стандартам.

По данным WP, несмотря на такой дорогостоящий подарок, Трамп не спешит заниматься его восстановлением и ремонтом. Напротив, американский президент рассматривает передачу воздушного судна в оборонные структуры США.

Издание ABC News накануне сообщило, что по некоторым данным, катарская королевская семья планирует вручить Трампу «летающий дворец». В то же время издание Politico отметило, что в министерстве обороны Катара пока не приняли окончательное решение по поводу этого шага.

Ранее член Палаты представителей США от Демократической партии Ричи Торрес потребовал провести расследование из-за подарка от Катара президенту Дональду Трампу.