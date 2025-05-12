В конгрессе США потребовали провести расследование из-за подарка от Катара Трампу

Член Палаты представителей США от Демократической партии Ричи Торрес потребовал начать официальное расследование в связи с информацией о намерении королевской семьи Катара подарить президенту Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн. Об этом сообщил портал Axios.

Отмечается, что Торрес направил обращения в Счетную палату, к генеральному инспектору Министерства обороны США и в управление по служебной этике с просьбой разобраться в законности и этичности возможной передачи такого дорогостоящего подарка.

Конгрессмен подчеркнул, что этот презент станет самым дорогим в истории США, когда-либо подаренным американскому лидеру.

Как ранее сообщил телеканал ABC, администрация Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8, который после окончания срока его президентства будет передан в собственность президентской библиотеки республиканца.

Сам Трамп выразил недовольство реакцией демократической оппозиции на его возможный подарок. В социальной сети Truth Social он отметил, что передача самолета Катаром не считается взяткой.

Boeing 747-8 представляет собой двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет от компании Boeing. Этот лайнер стал последней модификацией серии Boeing 747 с удлиненным фюзеляжем, модернизированными крыльями и повышенной экономической эффективностью.

Boeing 747-8 занимает особое место в гражданской авиации, являясь самым длинным пассажирским самолетом в мире. По длине он превосходит Airbus A340-600 (почти на один метр).

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился и другим вопросом, касающимся влияния на выбор папы римского.