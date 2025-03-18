Стало известно время телефонного разговора Трампа и Путина 18 марта

В Кремле раскрыли детали предстоящего разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря российского лидера, контакт двух лидеров запланирован на 18 марта. Звонок состоится в период с 16:00 до 18:00 мск.

Представитель Кремля напомнил, что делегации обеих стран уже общались ранее в Стамбуле по определенным вопросам и не только.

«Ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин и Трамп будут общаться столько времени, сколько посчитают необходимым. Основными темами разговора станут нормализация двусторонних отношений и украинский конфликт.

Также представитель Кремля добавил, что после телефонного диалога Путин, вероятнее всего, не будет проводить пресс-конференцию. Тем не менее журналисты будут проинформированы о результатах встречи двух лидеров оперативно.

Ранее Дональд Трамп объявил, что не планирует приглашать Владимира Путина в Белый дом до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована.