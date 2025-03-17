Трамп отказался приглашать Путина в Белый дом до урегулирования украинского конфликта

В ходе выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне Дональд Трамп, президент США, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что не готов обсуждать возможность встречи с Владимиром Путиным, президентом России, в Белом доме до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по урегулированию украинской проблемы.

По словам американца, сейчас на повестке дня есть более серьезные цели и задачи. И после их решения можно будет говорить о вероятном визите российского лидера за океан.

«Я не хочу это обсуждать. Мне нужно добиться сделки. Мне нужно подписать это соглашение», — сказал Трамп журналистам.

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине достигли критической точки. Во вторник, 18 марта, он планирует провести важную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине может быть рассмотрен вариант, при котором Киев откажется от части своих территорий в обмен на гарантии безопасности.